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تحسم الجدل بشأن أنباء رفع سعر رغيف الخبز الشهر المقبل

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الحكومة تحسم الجدل بشأن أنباء رفع سعر رغيف الخبز الشهر المقبل تحسم الجدل بشأن أنباء رفع سعر رغيف الخبز الشهر المقبل

مصراوي Masrawy

11:12 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل.

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضحت استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي.
وشددت على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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