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محاضر لأصحاب "عشش تربية الطيور" في بورسعيد

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محاضر لأصحاب "عشش تربية الطيور" في بورسعيد محاضر لأصحاب "عشش تربية الطيور" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:22 ص الجمعة 05 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت أحياء بمحافظة بورسعيد، حملات، اليوم الجمعة، لرصد وإزالة المخالفات البيئية وتحصيل الغرامات الفورية ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من المناطق.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى رصد وإزالة عدد من عشش تربية الطيور والدواجن أعلى أسطح العمارات، وتحرير محاضر بيئية لأصحابها، كما جرى تحصيل عدد من الغرامات البيئية بعد التأكد من عدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والنظافة العامة والتعقيم داخل المحال التجارية الخاصة بهم.

وأكد على استمرار تنفيذ هذه الحملات ورصد وإزالة كافة المخالفات البيئية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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