غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق بأبو كبير بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المدينة، قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، غدًا السبت، عن مناطق متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لموزع كهرباء الإدارة.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية، فيما تتأثر بالانقطاع مناطق "منشية صالح – سعد زغلول – المنشية الجديدة – الشرفا – مصطفى كامل – أبو عوض – وسط البلد – عماشة – العزاوية".