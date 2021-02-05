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غدا.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

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غدا.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات غدا.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

مصراوي Masrawy

07:30 ص الجمعة 05 فبراير 2021

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 – بعض مناطق الهجانة)، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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