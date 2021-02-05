اليوم.. انطلاق دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، بمدينة شرم الشيخ، والمستمرة لمدة يومين، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين. وتقام الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين.

من جانبه، عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا؛ مع القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة؛ للتنسيق وبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات الدورة، فضلا عن انعقاد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل "صباح الأحد السابع من فبراير الجاري في حضور نخبة من الإعلاميين.

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات الدورة والندوة احدى قاعات جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.