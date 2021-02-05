هذا الماسك يخلصك من مشاكل البشرة

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

أفادت مجلة "فرويندين" بأن ماسك الطمي الطبي (Mud Mask) أو (Clay Mask) يعد بمثابة عصا سحرية لحل مشاكل البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماسك الطمي الطبي يخلص البشرة من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء من ناحية، ويعمل على ترطيبها من ناحية أخرى، ما يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ذات ملمس مخملي.

وأشارت "فرويندين" إلى أن ماسك الطمي الطبي يعد مفيدل للبشرة الدهنية بصفة خاصة؛ حيث إنه يعمل على امتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تتسبب في انسداد المسام وتمهد الطريق لظهور الشوائب، كما أنه يعمل على تخفيف التهاب البشرة وتهدئة البشرة المتهيجة.

ويساعد ماسك الطمي الطبي أيضا على تدفق الدم في البشرة، ما يساعد على التمتع ببشرة مشرقة تشع شبابا وحيوية.