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الأمن يصادر 108 قطع كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

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الأمن يصادر 108 قطع كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية الأمن يصادر 108 قطع كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

مصراوي Masrawy

08:55 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتم ضبط 108 قطع كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 2,43 طن "أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر - أستك " مستلزمات إنتاج ، أدوات وأجزاء التصنيع) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

المضبوطات تم التحفظ عليها بعد ضبطها بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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