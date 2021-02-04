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برلماني لوزير السياحة: زيادة العمرة حرم البسطاء من أداء المناسك

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برلماني لوزير السياحة: زيادة أسعار العمرة حرم البسطاء من أداء المناسك برلماني لوزير السياحة: زيادة العمرة حرم البسطاء من أداء المناسك

مصراوي Masrawy

08:09 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب تامر عبدالقادرعضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، إن زيادة العمرة العام الماضي حرم البسطاء من أداء المناسك، مطالبًا بضبط أسعار العمرة العام الحالي ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.

ومن جانبها وجهت النائبة إيلاريا سمير العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهائه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل أو خارجها، وخاصة أن عددها كبير فعلى سبيل المثال هناك ١٢ مكتبًا داخل القاهرة والجيزة فقط، متسائلة هل هذه المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد أم تعد إهدار المال العام؟.

وطالبت النائبة، بوجود شكل جديد لتسويق السياحة لأن الأسلوب المتبع لا يواكب تطورات العصر، ويجب الربط بين الوزارة والوزارات الأخرى لخلق مظاهر جديدة لجذب السياح.

وأشارت النائبة إلى أن قطاع السياحة أصبح طاردا للعمالة وليس جاذبا، لذلك يجب السرعة في إنشاء صندوق الأزمات لطمأنة العاملين في هذا القطاع.

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