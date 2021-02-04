صور.. أمطار غزيرة تضرب السويس وغلق الموانئ أمام حركة الملاحة

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مصراوي Masrawy

السويس _ حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لأمطار غزيرة مصحوبة بالبرَد "الثلوج" مساء اليوم الخميس، وأغرقت الشوارع بالمياه، الأمر الذي أثر على حركة السير بالطرق الداخلية والتي تربط بين الأحياء والضواحي السكنية.

كانت السويس شهدت سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة صباح اليوم، في أماكن متفرقة بالمدينة، زادت شدتها في الضواحي الواقعة على أطراف المدينة، ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأحياء بسيارات لكسح المياه التي تجمعت بنهايات الشوارع والطرق.

وقبل غروب شمس اليوم تجمعت السحب الكثيفة في سماء السويس، محملة بالمياه والثلج، وتساقطت بغزارة على المدينة وبلغت شدتها على المناطق الصحراوية لا سيما جبل عتاقة، والسخنة وجبل الجلالة البحرية الذي يمثل بداية سلاسل جبال البحر الأحمر شمالا.

وقال مصدر مسؤول بمحطة الأرصاد الجوية في السويس إن المحافظة تشهد تكون سحب "سي بي 9" وهي أخطر السحب، إذ تقع قاعدتها على مسافة 600 متر من سطح الأرض، بينما يصل ارتفاعها 18 كيلو متر في طبقات الجو العليا، وتكون محملة بالمياه السائلة درجة حرارتها 84 درجة تحت الصفر، والتي تتجمد فور سقوطها.

وتابع المصدر أن سقوط الأمطار يتبعه تيارات هوائية عنيفة، وتصل سرعة الرياح 40 عقده بحرية شمالية غربية _ تعادل 72 كيلو_ مع انخفاض في درجة الحرارة، ويصاحب ذلك حالة من عدم الاستقرار، مع فرص تكون السحب فوق قمم الجبال.

ونتيجة لتراكم المياه في الشوارع، تباطئت حركة السير في الطرق التي تربط الأحياء والمدن، بينما عمت الروبة والطين شوارع الضواحي الشكنية غير المعبدة كمدينة السلام التي حولت الأمطار شوارعها الى برك.

وأغلقت موانئ السويس الأربعة بورتوفيق الزيتيات والأدبية والسخنة، أرصفتها امام الحركة الملاحية، بسبب سرعة الرياح والتي يمكن أن تتسبب في حوادث بحرية كالجنوح حال دخول وخروج السفن من على الأرصفة.