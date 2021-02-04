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إطلالات اليوم: نسرين طافش أنيقة.. ومنة فضالي كاجوال

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إطلالات اليوم: نسرين طافش أنيقة.. ومنة فضالي كاجوال إطلالات اليوم: نسرين طافش أنيقة.. ومنة فضالي كاجوال

مصراوي Masrawy

07:00 م الخميس 04 فبراير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد توب كت بدون أكمام باللون الأسود مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون وسويت شيرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللوني الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- سيرين عبد النور:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل باللوني البيج والبني، بقصة الكم الواحد وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- روبي:

ظهرت الفنانة روبي بسويت شيرت باللون الأسود مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بتوب البيج، مع جيب وبالطو بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج والبني، وتركت شعرها منسدلا.

- مي سليم:

أما الفنانة مي سليم ارتدت بدلة باللون الأسود ونسقت معه شميز بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- هدى المفتي:

كما ارتدت أيضا تيشرت باللون الأسود مزينا بطبعات باللوني الأبيض والأحمر، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

طلت الفنانة نوال الزغبي بفستان قصير باللون الذهبي، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

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