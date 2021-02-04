"عطاء" تنطلق وتتوسع.. ذروة "الماطرة" وسيرها يكشفه "الحصيني": سيول!

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قال: هطولات متفاوتة إلى غزيرة وحبات برد ونشاط رياح "متوسطة وقوية"

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ذروة الحالة الممطرة ‫#عطاء، اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "السحب الممطرة تغطي منطقة تبوك اليوم الخميس، ومتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل مناطق: (المدينة، والحدود الشمالية، والجوف، ثم منطقة حائل، ومكة، ثم القصيم، ثم أقصى شمال غرب وغرب منطقة الرياض)".

وتابع: "أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد ونشاط الرياح من متوسطة لقوية على معظم المناطق، ‏مع فرصة سيول على مناطق: (تبوك، والشمالية، والجوف، والمدينة، ومكة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان)، ‏وانخفاض الحرارة على شمال المملكة، واستمرار ارتفاع الحرارة في باقي المناطق".حالة الطقس الأرصاد أمطار