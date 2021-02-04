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تحذير من هذا الأمر.. 6 نصائح من لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وآمنة

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تحذير من هذا الأمر.. 6 نصائح من لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وآمنة تحذير من هذا الأمر.. 6 نصائح من لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وآمنة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف، يحمل نصائح للمواطنين بشأن استخدام الكمامة بطريقة صحيحة، للوقاية من .

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

- لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

الصحة ونصائح ارتداء الكمامة

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