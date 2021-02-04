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خرائط وصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من الأمطار على هذه المناطق

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مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج ومؤشرات تنبؤ 48 ساعة مقبلة.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الخميس 4 فبراير

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.

الجمعة 5 فبراير

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وطالب المركز بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة خاصة على سيناء والبحر الأحمر.

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