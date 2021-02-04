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"هيئة التراث" تبدأ توثيق خط أنابيب نقل النفط القديم "التابلاين" ‏ومنشآته

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"الحربش": يتم ذلك خلال فريق مشترك من أرامكو ووزارتَيْ الثقافة والطاقة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أمس الأربعاء بدء الفريق المشترك من وزارة الثقافة ووزارة الطاقة وشركة أرامكو مشروعًا لتوثيق خط أنابيب نقل النفط القديم "التابلاين" ‏ومنشآته في منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، أوضح "الحربش" أن ذلك يأتي تفعيلاً لدور الشراكة ‎بين أرامكو السعودية ووزارتَي الثقافة والطاقة في برنامج التراث الصناعي.

وكانت "هيئة التراث" قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر 2020م إدراج خط أنابيب نقل النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يسجل رسميًّا في المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن خط "التابلاين" بدأ إنشاؤه في عام 1948م، وانتهى العمل فيه أول سبتمبر 1950م، وبدأ في الضخ بعده بشهرين، ويبدأ من المنطقة الشرقية، وينتهي جنوبي مدينة صيدا في دولة لبنان؛ إذ يصب بمينائها قاطعًا مسافة طولها 1664 كلم تقريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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