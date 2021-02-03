أخبار عاجلة

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا -
ماكرون يدعم حملات توفير اللقاحات للدول الفقيرة -
بريطانيا تهاجم الاتحاد الأوروبي بعد النزاع حول تصدير اللقاحات لأيرلندا الشمالية -
السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة -
الصحة العالمية تدعو مصنعي لقاحات كورونا لمتابعة تطور الفيروس -
واشنطن: إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي -
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين -
هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة -
غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية -
طوله 25 مترًا.. مصدر أمني يكشف سبب انهيار حائط فندق شهير بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإسلامية" توحِّد منصاتها بنشر بروشورات وتصاميم توعوية بلغات عالمية لتوقي كورونا

Print
تنفيذًا لتوجيهات "آل الشيخ" بتكثيف العمل لمواكبة جهود الدولة في التصدي للجائحة

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بث البروشورات والتصاميم ومقاطع الفيديو التوعوية والإرشادية بلغات عالمية عبر منصات الوزارة وقطاعاتها بوسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتوقي وباء كورونا بالنصائح والتعليمات المعتمدة من قِبل الجهات المختصة ضمن البرتوكولات الصحية لعودة الصلاة في مساجد المملكة.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود التوعوية المتنوعة التي تواصل تنفيذها استنادًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتكثيف الجهد لمواكبة جهود الدولة في التصدي للوباء.

وتحتوي البروشورات التي تم تصميمها بطريقة احترافية على نصائح وتوجيهات شرعية وصور توضيحية، تؤكد أهمية توقي بالعمل وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالمملكة.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سخّرت منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة جهود مختلف قطاعات الدولة بالتحذير من خطر التهاون في وباء كورونا، والحث على بذل الأسباب لدفعه، والتشديد على وجوب التعاون مع الجهات الرسمية لتوقيه بكل الوسائل حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية