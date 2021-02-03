"الإسلامية" توحِّد منصاتها بنشر بروشورات وتصاميم توعوية بلغات عالمية لتوقي كورونا

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تنفيذًا لتوجيهات "آل الشيخ" بتكثيف العمل لمواكبة جهود الدولة في التصدي للجائحة

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بث البروشورات والتصاميم ومقاطع الفيديو التوعوية والإرشادية بلغات عالمية عبر منصات الوزارة وقطاعاتها بوسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتوقي وباء كورونا بالنصائح والتعليمات المعتمدة من قِبل الجهات المختصة ضمن البرتوكولات الصحية لعودة الصلاة في مساجد المملكة.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود التوعوية المتنوعة التي تواصل تنفيذها استنادًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتكثيف الجهد لمواكبة جهود الدولة في التصدي للوباء.

وتحتوي البروشورات التي تم تصميمها بطريقة احترافية على نصائح وتوجيهات شرعية وصور توضيحية، تؤكد أهمية توقي فيروس كورونا بالعمل وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالمملكة.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سخّرت منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة جهود مختلف قطاعات الدولة بالتحذير من خطر التهاون في وباء كورونا، والحث على بذل الأسباب لدفعه، والتشديد على وجوب التعاون مع الجهات الرسمية لتوقيه بكل الوسائل حرصًا على سلامة وصحة الجميع.