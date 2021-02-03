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وكيل النواب: بحثنا عن مصادر للمياه يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي

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وكيل النواب: بحثنا عن مصادر للمياه يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي وكيل النواب: بحثنا عن مصادر للمياه يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي

مصراوي Masrawy

08:58 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

دعا محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان بتشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقين في كل مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

ووجه التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها ، قائلا: كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرق كبير في التخطيط.

وتابع: في السابق كانت تتحول المجتمعات الجديدة إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.

وأشار أبوالعينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومي تريليون جنيه، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حققت 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة.

وقال: بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، وهو رسالة للعالم ولكل من يكتبون ضد مصر مساعينا لحل أزمة المياه.

وطالب أبوالعينين، بضرورة مواجهة البيروقراطية في وزارة الإسكان، لاسيما وأن هناك تأخير وبطء في تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الأداء أولا بأول.

ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا وأن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشتري لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.

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