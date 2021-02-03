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"التعليم" توجّه منسوبيها التقيد بـ"منصة صحة" في الإجازات المرضية

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"التعليم" توجّه منسوبيها التقيد بـ"منصة صحة" في الإجازات المرضية "التعليم" توجّه منسوبيها التقيد بـ"منصة صحة" في الإجازات المرضية
أكدت ضرورة استيفاء التقارير الطبية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات

وجّهت وزارة التعليم منسوبيها، اليوم الأربعاء، بالتقيّد بـ"منصة صحة" للتعامل مع الإجازات المرضية، موضحة أنه يجب أن تستوفي التقارير الطبية لأركانها النظامية.

وتفصيلاً، شددت وزارة التعليم على التقيّد بـ (منصة صحة) للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم؛ على أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق تفعيل نظام الإجازة المرضية الإلكترونية في جميع المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية.

وطلبت وزارة الصحة من جميع مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية متابعة تفعيل النظام، والتأكد من استكمال كل الإجراءات.

ومنعت وزارة الصحة طباعة الإجازات المرضية أو التقارير الطبية بالمراكز الصحية والمستشفيات إلا للحاجة القصوى أو لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتضمنت الإجراءات أنه في حالة وجود أي مشكلة فنية بالنظام، فيتم التواصل مع قسم نظم المعلومات بالمنطقة الصحية التابعين لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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