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"أمانة الرياض" تغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من "كورونا"

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طبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى

أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد، وطبّقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، ضمن جهود الأمانة الرقابية الهادفة إلى حماية السكان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

وخلال اليومَيْن الماضيَيْن نفّذت الأمانة 7،115 جولة رقابية، رصدت خلالها 1،417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين أعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك مسافات آمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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