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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري، اليوم بمقر وزارة النقل، وذلك لإعلان إطلاق أكبر مشروع لخدمة أهالي المنصورة واستعراض الخطوات التنفيذية لتنفيذه.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المشروع على النحو التالي:

1- يعد المشروع واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.

2- المشروع يهدف إلى تعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

3- إنشاء قصر ثقافة أخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي.

4- يضم المشروع مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينتي المنصورة وطلخا، ويقام عليها مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى.

5- يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 م2.

6- المشروع يضم: (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية - مشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن 2 برج تجاري/ إداري/سكني - مشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند).

7- يضم المشروع أيضاً: سكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل - مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية - مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا).

8- مشروع (تحيا مصر المنصورة) يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية.

9- المشروع يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها.

10- يمثل المشروع نقلة كبيرة للأهالي ويليق بمكانة محافظة الدقهلية.