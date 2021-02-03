غزارة الأمطار تزداد غدا.. الأرصاد: تكاثر السحب على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أماكن تكون السحب المنخفضة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتى بورسعيد تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل على غزارة الأمطار حتى منتصف الليل.

وأضافت الهيئة: "كما يوجد فرص مستمرة لتساقط الأمطار على جنوب الصعيد وبجوار المجرى الملاحي، أما شمال البلاد (السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد) يتأثر بشماليات منخفض سطحي وتبريد في طبقات ال​جو العليا يعمل على تكاثر السحب الممطرة ولكن تزداد غزارة الأمطار من بداية صباح الغد".​