الكويت تفرض حجرًا فندقيًا على الوافدين لمدة أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

مجلس الوزراء أغلق النوادي والصالونات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الأربعاء) أنه سيفرض حجرًا فندقيًا على الوافدين لمدة سبعة أيام، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبيّن المجلس أنه لن يغلق المطار ولن يفرض حظر على الوافدين، كما لن يسمح للمواطنين بالسفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى.

وقرر المجلس إغلاق النوادي الرياضية والصالونات بشكل كامل ابتداءً من الأسبوع المقبل، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة القبس الكويتية.

كما قرر إغلاق المراكز التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساءً ابتداءً من الأسبوع المقبل؛ على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.