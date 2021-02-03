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واشنطن تهزم في محكمة العدل الدولية في قضية عقوبات إيران

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واشنطن تهزم في محكمة العدل الدولية في قضية عقوبات إيران واشنطن تهزم في محكمة العدل الدولية في قضية عقوبات إيران

مصراوي Masrawy

08:45 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أمستردام - (د ب أ)

تعرضت الولايات المتحدة لهزيمة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للنزاعات الدولية، اليوم الأربعاء، عندما قرر القضاة أن لديهم اختصاصا للنظر في قضية رفعتها إيران.

وقررت لجنة من القضاة في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أن الدعوى القضائية التي رفعتها طهران ضد الولايات المتحدة بشأن نظام العقوبات الخاص بها، مقبولة.

ورفعت إيران الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بهولندا في عام 2018 سعيًا لإلغاء العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد فرضها.

وأكدت إيران أن العقوبات، التي تم فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي، تتعارض مع معاهدة "صداقة" ثنائية منذ عقود، وتدمر الاقتصاد والعملة.

وفى ذلك الوقت تقدمت واشنطن باستئناف، قائلة إن محكمة العدل الدولية ليس لديها الاختصاص المناسب للنظر في القضية، وأن المعاهدة، على أي حال، لا تنطبق على قضية العقوبات.

ورفض القضاة الحجج الأمريكية اليوم الأربعاء، مما دفع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى التغريد بأن الحكم "انتصار قانوني آخر" للبلاد.

لكن القضايا في محكمة العدل الدولية تسير ببطء وقد يستغرق الأمر سنوات قبل صدور أي حكم نهائي، وعلى الرغم من أن أحكام المحكمة ملزمة من الناحية الفنية، إلا أنها لا تملك سوى وسائل محدودة لتطبيقها.

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