انتظام حركة القطارات بأسيوط بعد انتهاء أعمال رفع "ونش" عن جرار قطار

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتظمت حركة سير القطارات بمحافظة أسيوط، بعد توقف دام أكثر من ساعتين، عقب حادث تصادم قطار 2010 (القاهرة - أسوان) على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية.

وقالت المهندسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، لـ"مصراوي": إنه جرى فتح الطريق وإزالة المعوقات وعادت حركة القطارات لطبيعتها، بعد انتهاء أعمال رفع "ونش" عن جرار القطار، بمزلقان قرية فزارة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار 2010 (القاهرة - أسوان)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار.

وأكدت الهيئة، على أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، موضحة أنه يتم سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.