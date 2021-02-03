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بالصور.. فصل قطار "القاهرة أسوان" عن حادث الاصطدام بـ"ونش" في أسيوط

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بالصور.. فصل قطار "القاهرة أسوان" عن حادث الاصطدام بـ"ونش" في أسيوط بالصور.. فصل قطار "القاهرة أسوان" عن حادث الاصطدام بـ"ونش" في أسيوط

مصراوي Masrawy

08:26 م الأربعاء 03 فبراير 2021


أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، والمهندسين والفنيين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد ، من فصل قطار 2010 (القاهرة - أسوان) الذي اصطدم بسيارة نقل محملة بـ"ونش"، اليوم الأربعاء، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، ورفع آثار الحادث.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل الحادث، في بيان، بأنه أثناء مرور قطار 2010 (القاهرة - أسوان)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة، كابينة جرار القطار.

وأكدت الهيئة، أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، موضحة أنه يتم سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وطالبت الهيئة قائدي المركبات بكافة أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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