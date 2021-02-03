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ضبط أدمن صفحة يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك"

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ضبط أدمن صفحة يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" ضبط أدمن صفحة يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك"

مصراوي Masrawy

08:37 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، من ضبط عامل لإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينشر من خلالها منشورات مُخلة يبدي خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.

أكدت المعلومات والتحريات، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدي خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتبين أنه "عامل"، مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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