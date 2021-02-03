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ضبط 36 ألف لتر مواد بترولية مغشوشة داخل مخزن في الإسكندرية

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ضبط 36 ألف لتر مواد بترولية مغشوشة داخل مخزن في الإسكندرية ضبط 36 ألف لتر مواد بترولية مغشوشة داخل مخزن في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:18 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث ، 36 ألف لتر من الإضافات البترولية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص للزيوت المعدنية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ بمزاولة نشاطاً غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية "زيوت خام" منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد استخدامها في تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات مما يسبب ضرراً جسيماً في محركات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المذكور وكذا 180 برميل من الإضافات البترولية بإجمالي 36000 لتر منتهية تاريخ الصلاحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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