إزالة مبان مخالفة بنادي التطبيقيين في الإسكندرية.. والمحافظ: "مدينون بـ62 مليون جنيه"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالفة على مساحة 450 مترًا بنادي التطبيقيين بشاطئ سابا باشا بكورنيش الإسكندرية.

وشدد "الشريف" على محارب هيلع، رئيس حي شرق، بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف لأي ناد أو منشأة على الكورنيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب المحافظ مسئولي نادي التطبيقيين بسداد 25٪ من إجمالي قيمة المديونية المستحقة على النادي للمحافظة خلال 15 يومًا، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن نادي التطبيقيين لم يقم بسداد حقوق المحافظة منذ عام 1978 ما أدى إلى تراكم المديونية عليهم، ليصل إجمالي المبلغ إلى 62مليون جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة سداد كافة حقوق الدولة، لتعظيم الموارد واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

وكانت المحافظة نفذت حملة مماثلة لإزالة مبان خشبية مخالفة داخل نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، وكافيتيريا "تافيرنا" بمنطقة سبورتنج بطريق الكورنيش.