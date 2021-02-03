أخبار عاجلة

المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة مبان مخالفة بنادي التطبيقيين في الإسكندرية.. والمحافظ: "مدينون بـ62 مليون جنيه"

Print
إزالة مبان مخالفة بنادي التطبيقيين في الإسكندرية.. والمحافظ: "مدينون بـ62 مليون جنيه" إزالة مبان مخالفة بنادي التطبيقيين في الإسكندرية.. والمحافظ: "مدينون بـ62 مليون جنيه"

مصراوي Masrawy

07:50 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالفة على مساحة 450 مترًا بنادي التطبيقيين بشاطئ سابا باشا بكورنيش الإسكندرية.

وشدد "الشريف" على محارب هيلع، رئيس حي شرق، بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف لأي ناد أو منشأة على الكورنيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب المحافظ مسئولي نادي التطبيقيين بسداد 25٪ من إجمالي قيمة المديونية المستحقة على النادي للمحافظة خلال 15 يومًا، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن نادي التطبيقيين لم يقم بسداد حقوق المحافظة منذ عام 1978 ما أدى إلى تراكم المديونية عليهم، ليصل إجمالي المبلغ إلى 62مليون جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة سداد كافة حقوق الدولة، لتعظيم الموارد واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

وكانت المحافظة نفذت حملة مماثلة لإزالة مبان خشبية مخالفة داخل نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، وكافيتيريا "تافيرنا" بمنطقة سبورتنج بطريق الكورنيش.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

شبكة عيون الإخبارية