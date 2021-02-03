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مصرع طفل وإصابة شقيقه اختناقًا بالغاز في دمياط

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مصرع طفل وإصابة شقيقه اختناقًا بالغاز في دمياط مصرع طفل وإصابة شقيقه اختناقًا بالغاز في دمياط

مصراوي Masrawy

07:44 م الأربعاء 03 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الأربعاء، إثر اختناقهما أثناء الاستحمام، نتيجة بخار المتصاعد من السخان، داخل شقة الأسرة، بقرية غيط النصارى في دمياط.

جرى نقل الطفل المتوفي إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات، بينما يتلقى الآخر، 3 سنوات، العلاج بذات المستشفى.

وانتقل إلى موقع الحادث قوة من شرطة مباحث قسم أول دمياط، وجرى استجواب الوالدين وأقرا بأن الطفلين كانا داخل الحمام للاستحمام، ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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