رسلان: 220 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات السكك الحديد حتى 2024

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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

عرض المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، خطة عمل الهيئة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ولفت رسلان، إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات السكة الحديد بإجمالي 257 مشروعا بتكلفة 220 مليار جنيه حتى 2024، وتم تنفيذ 177 مشروعا بإجمالي تكلفة 45 مليار جنيه وجاري تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة 43 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة 132 مليار جنيه.

وأضاف رسلان، أنه بالنسبة لتطوير المزلقانات تم التخطيط لتطوير 1102 مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لـ 1120 مزلقانا بإجمالي تكلفة 2.548 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ 732 مزلقانا، والانتهاء من تطوير نظام التحكم بـ 479 مزلقانا بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ويجري تطوير الأعمال المدنية لـ 370 مزلقانا وتطوير نظم التحكم لـ 641 مزلقانا بتكلفة 848 مليون جنيه.

كما تم التخطيط لتجديد سكة حديد أطوال 1418 كم + 2053 مفتاحا بتكلفة 14.2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول 500 كم بالإضافة لـ 591 مفتاحا بتكلفة 3.9 مليار جنيه وجار تنفيذ تجديدات بطول 100 كم بالإضافة لـ 750 مفتاحا بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

ومن المخطط البدء في تنفيذ تجديدات بطول 818 كم بالإضافة لـ 712 مفتاحا بتكلفة 7.6 مليار جنيه وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجار التنسيق مع الشركات المتخصصة.

كما يجري تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات وذلك في ضوء خطة عمل وزارة النقل والمواصلات، وتطوير المحطات وإعادة تأهيل 180 محطة بالإضافة إلى إعادة تأهيل 176 محطة بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه وتحسين 4 محطات وتطوير عربات نقل الركاب وتطوير عربات النوم في القطارات، بالإضافة لتطوير عربات نقل البضائع وتم الانتهاء من توريد 131 عربة حاويات.

وأكد رسلان، على أنه تم إنشاء معهد وردان ويعطي شهادة فوق المتوسط ويتم تعيين الخريجين للعمل في هيئة السكة الحديد، حيث يدرب الخريجين على العمل في هيئة السكة الحديد بما يتناسب مع التطورات التي تتم في الهيئة.