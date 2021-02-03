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تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

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تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة
أكدت أن الفريق التقني يعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية

تطبيق

أكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق يواجه حاليًا مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة.

وقالت الإدارة: "يعمل الفريق التقني بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية".

وشكرت إدارة تطبيق "توكلنا" جميع المستخدمين من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المستجد كوفيد-19. وعبَّرت عن أملها من الجميع بمتابعة حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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