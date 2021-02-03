إنجاز علمي جديد لدولة الإمارات.. مرصد "الختم الفلكي" يوثق عالميًّا

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يقع في منطقة الختم في صحراء أبوظبي وأنشأه ويديره مركز الفلك الدولي

أدرج الاتحاد الفلكي الدولي مرصد "الختم الفلكي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة المراصد العالمية، وتم إعطاؤه الرمز M44، مُسجلًا إنجازًا علميًّا جديدًا لدولة الإمارات؛ حيث يقع المرصد في منطقة الختم في صحراء أبوظبي، وأنشأه ويديره مركز الفلك الدولي.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن الإجراءات الجديدة للاتحاد الفلكي الدولي لإدراج مرصد جديد في القائمة العالمية تتضمن أن يرصد سبعة كويكبات أحدها ضمن قائمة "الأجرام القريبة من الأرض"، ويجب أن تكون تلك الأرصاد دقيقة بحيث تتطابق إحداثيات الكويكبات المرصودة مع الإحداثيات المعروفة، ويجب أن يتم رصد كل كويكب في ليلتين مختلفتين، وفي كل ليلة يجب أن يرصد ثلاث مرات يفصل بين كل واحدة 20 دقيقة.

وقال: "بالفعل هذا ما قام به مركز الفلك الدولي خلال الفترة الماضية، وتم قبول نتائج أرصاده مباشرةً وإعطاؤه الرمز العالمي M44".

وأضاف الفلكي "عوده": "يتميز مرصد الختم الفلكي بأنه يعمل عن بُعد وبشكلٍ آلي بالكامل؛ فالأرصاد السابقة تمت من مقر المركز في مدينة أبوظبي، وبشكلٍ آلي دون الحاجة لوجود أي شخص داخل المرصد".

وأبان أن تلك الإجراءات تتضمن فتح سقف المرصد وتوجيه التلسكوب نحو الجرم المطلوب، والتقاط الصور، ومن ثم التوجه إلى الجرم التالي وتصويره، وهكذا حتى تصوير جميع الأجرام المطلوبة، ومن ثم يتم غلق المرصد عن بعد.

وأضاف أنه بعد عملية التصوير تمت معالجة الصور بواسطة برنامج متخصص لمعرفة إحداثيات الكويكبات، وأخيرًا تم إرسال نتائج الرصد إلى الاتحاد الفلكي الدولي، وتم قبولها واعتمادها، مؤكدًا أن إنشاء المرصد في أبوظبي يعتبر بداية لإجراء أرصاد فلكية دقيقة تُسهم بتوثيق مواقع الأجرام السماوية المختلفة، والتي قد يشكل بعضها خطرًا على الأرض.

وأورد مدير مركز الفلك الدولي كذلك ما يتميز به مرصد الختم الفلكي بأنه قادر على رصد أجرام خافتة نسبيًّا، فباستخدام التلسكوب المؤقت حاليًّا فإن المرصد قادر على رصد وتحديد إحداثيات أجرام حتى القدر 15.5، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بوصول التلسكوب الرئيس.

ولفت إلى أنه في نفس ليلة اعتماد المرصد، تم رصد جُرم وضعه الاتحاد الفلكي الدولي في قائمة "الأجرام المطلوب رصدها"؛ كونها أجراماً فقدت من فترة أو أجراماً جديدة بحاجة لأرصاد أكثر لمعرفة مدارها الدقيق، أو لأجرام مشكوك أنها نفسها أجرام معروفة بأسماء ثانية؛ حيث تم رصد الجرم "C1UDK91"، وبعد عملية الرصد تبين أنه نفسه المذنب (P/156 Russell-LINEAR) وكان يلمع بالقدر 15.3، وتمت إزالته من القائمة بعد هذا الرصد.

وأشار الفلكي "عودة" إلى أنه أثناء تحليل إحدى الصور تبين أن تلك الصورة تحتوي على ثلاثة كويكبات ظهرت في الأرصاد الثلاثة التي تمت لتلك المنطقة من السماء، وهذا يعتبر قليل الحدوث، بحيث تظهر ثلاثة كويكبات لامعة نسبيًا في حقل لا يتجاوز الدرجة الواحدة فقط.

وذكر أن هذه الكويكبات تظهر في الصورة داخل الدوائر الملونة، والكويكب داخل الدائرة الخضراء اسمه (ملبوميني)، والكويكب داخل الدائرة الصفراء اسمه (إيكو)، والكويكب داخل الدائرة الزرقاء اسمه (ميليتا).

وأوضح أن الكويكبات التي تم رصدها لتسجيل المرصد عالميًّا هي: الكويكب Eunomia من القدر 9.6، والكويكب Europa من القدر 10.9، والكويكب Eurynome من القدر 10.6، والكويكب Elektra من القدر 11.9، والكويكب Chaldaea من القدر 12.1، والكويكب Liguria من القدر 10.4، والكويكب Melitta من القدر 12.8، والكويكب Melpomene من القدر 10.1، والكويكب Echo من القدر 11.2، والكويكب Pax من القدر 14.1، والكويكب Ganymed من القدر 13.5، والكويكب Cimbria من القدر 13.9.

يُذكر أنه شارك في إجراء ونجاح تلك الأرصاد كل من: المهندس سامح العشي، والمهندس أنس محمد، والمهندس أسامة غنام.