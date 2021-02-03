أخبار عاجلة

المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الثانية.. تأجيل منتدى "دافوس سنغافورة" بسبب "كورونا"

Print
للمرة الثانية.. تأجيل منتدى "دافوس سنغافورة" بسبب "كورونا" للمرة الثانية.. تأجيل منتدى "دافوس سنغافورة" بسبب "كورونا"
يعقد في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس

للمرة الثانية.. تأجيل منتدى

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الأربعاء)، أنّ اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مرة أخرى بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأفاد المنظمون بأن هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم، الذي يعقد تقليدياً في يناير (كانون الثاني) من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".

وأشاروا إلى أن تغيير موعد المنتدى يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"

ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"

منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي

منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي

"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب

"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب

شبكة عيون الإخبارية