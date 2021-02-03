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مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي الثاني.. في جدة

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اشتملت على مناورة بين الأبيض والأخضر

مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي الثاني.. في جدة

أجرى السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، والذي جاء في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بالتعادل بنتيجة 3-3، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثانية.

وجاء هذا التجمّع الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا 2023.

مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي الثاني.. في جدة

مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي الثاني.. في جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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