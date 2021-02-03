أخبار عاجلة

المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا وروسيا تمددان معاهدة "نيوستارت" لمدة 5 أعوام

Print
أمريكا وروسيا تمددان معاهدة "نيوستارت" لمدة 5 أعوام أمريكا وروسيا تمددان معاهدة "نيوستارت" لمدة 5 أعوام
"بلينكن" قال: التجديد سيجعل العالم أكثر أماناً

أمريكا وروسيا تمددان معاهدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت معاهدة "نيوستارت" مع لمدة 5 أعوام.

وقال "بلينكن" عبر حسابه في "تويتر": "تمديد معاهدة نيو ستارت يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والعالم أكثر أماناً، فالمنافسة النووية غير المضبوطة ستضعنا جميعاً في خطر".

وأضاف: "سنسعى للسيطرة على التسلح لتقليل مخاطر الترسانة النووية الحديثة والمتطورة".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بسيطرة فعالة على التسلح من شأنها تعزيز الاستقرار والشفافية والتقدير، في الوقت الذي تخلل فيه مخاطر سباقات التسلح المكلفة والخطيرة.

وينتهي موعد المعاهدة الوحيدة، التي تنسق عمل الدولتين صاحبتي الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم، في 5 فبراير (شباط).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

روسيا تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

روسيا تصف طرد ألمانيا وبولندا والسويد لدبلوماسييها بـ"غير المبرر"

ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

روسيا: معدلات انتشار "كورونا" مستقرة .. وانخفاض الإصابات في 29 إقليما

روسيا: معدلات انتشار "كورونا" مستقرة .. وانخفاض الإصابات في 29 إقليما

شبكة عيون الإخبارية