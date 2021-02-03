دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بدون حضور شعبي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال البابا تواضروس الثاني، في كلمته خلال العظة الأسبوعية، إن الفترة الماضية أتاحت للجميع التواجد بصورة أكبر في المنازل أكثر من المعتاد من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أتاح تواجد أفراد الأسرة معا في أوقات كثيرة.

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن أهمية الكتاب المقدس في حياة الأسرة المسيحية، وأنه يجب أن يكون هناك علاقة بين الإنسان والكتاب المقدس، وأن يستقي تعاليمه وحياته المعاشة من تعاليم الكتاب المقدس، لافتا إلى أن مجرد قراءة الكتاب المقدس تنقي الفكر وتدخل الغذاء الروحي للجميع.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني يتم بثها من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ "اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير بسبب أعياد الميلاد المجيد، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.