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إطلالات اليوم: رانيا منصور بفستان جريء.. وريا أبي راشد متألقة

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إطلالات اليوم: رانيا منصور بفستان جريء.. وريا أبي راشد متألقة إطلالات اليوم: رانيا منصور بفستان جريء.. وريا أبي راشد متألقة

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللوم الكاشمير بقصة الكب، متعدد الطبقات ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر شميز باللون الأبيض مع جيب قصير وجاكيت طويل باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بفستان باللوني الأبيض والأسود والكافيه، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

وارتدت أيضا الفنانة ريهام أمين تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز غامق وبلورو طويل باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- رانيا منصور:

تألقت الفنانة رانيا منصور بفستان قصير باللون الأزرق، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ولاء الشريف:

أما الفنانة ولاء الشريف طلت بسويت شيرت باللون الرصاصي مزود بأكمام، مع بنطلون أسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها إسكارف باللوني الأسود والرصاصي، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

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