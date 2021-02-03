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المصرية تصدر بيانا بشأن مزاعم خصخصة قطاعات "الصحة والتعليم والنقل"

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© AP Photo / Amr Nabil

نفت المصرية، في بيانها الصادر اليوم "ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنباء بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة".

وشددت وزارة المالية، على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية من دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، موضحةً أن "القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة".

وأكد البيان، أن "إجراءات وآليات قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين".

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