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تمنع المواطنين والمقيمين من دخول الأسواق إلا بشرط

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وقال حنفي إنه تم منع جميع المواطنين والمقيمين في من دخول الأسواق التجارية، إلا لمن يحمل تطبيق "توكلنا" على جهاز المحمول الخاص به، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري. 

© AP Photo / Amr Nabil

وأضاف حنفي أن "هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلاله يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية".

وأشار إلى أن "هذا التطبيق يشمل ثلاثة بنود وهما الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد - 19) أو لم يصبه الدور، وفحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه، والوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة حيث أن اللون الأخضر الغامق يوضح أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا".

وتابع أن "اللون الأخضر الفاتح يوضح أن المستخدم لم يثبت إصابته أو مخالطته لشخص مصاب أو أي شخص كان مخالطا وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس، واللون البرتقالي (مخالط أ) يوضح أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقاً للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة السكن ولا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح".

ويوضح اللون الأصفر (مخالط ب)، أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة عمله، واللون البني يوضح أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة الصحة السعودية، واللون الأزرق الفاتح يوضح أن المستخدم قادم من سفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

كما يوضح اللون البنفسجي أن المستخدم إما قادم من أحد الدول المنتشر بها المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من فيروس كورونا المتحور، ولا يسمح له بإنهاء الحجر إلا عند ظهور الحالة الصحية على التطبيق (لم تثيت إصابته).

وأكد حنفي أن "اللون الرمادي يوضح أن المستخدم لا يوجد لديه اتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو أنه يستخدم افتراضية خاصة (VPN)".

SputnikNews

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