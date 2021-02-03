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وزير الصحة الأردني يتحدث عن فرض الحظر الشامل لمدة 3 أسابيع

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وقال عبيدات، إن رفضت خلال الفترة السابقة التي شهدت ارتفاعًا كبيراً بالإصابات، كافة الاستشارات والنصائح الداخلية والخارجية بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "سرايا" .

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأضاف خلال تصريحات إذاعية، أن هذا الثبات في النسب الإيجابية وتوقف الإنخفاض يدعو للالتزام والحفاظ على هذا الإنجاز بالتعاون مع الجميع وليس فقط بجهود الحكومة ووزارة الصحة.

وأوضح أنه لا داعي لتضخيم موضوع السلالة الجديدة لأنها انتشرت بكل العالم وهناك اشياء جديدة ايجابية مهمة طرأت مثل المطاعيم التي اذا أحسن استخدامها من قبل الدول الغنية وشركات الأدوية سيحصل تطور كبير وتحسن في الحالة الوبائية عند توزيعها بشكل عادل.

وفي وقت سابق، أبلغ 10 أشخاص في الأردن بظهور أعراض جانبية عليهم بعد أن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، بأن العشرة أشخاص أبلغوا بظهور الأعراض عبر النموذج الإلكتروني الخاص بالمؤسسة للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

وأوضحت المؤسسة عبر شاشة المملكة، أن أبرز الأعراض هي ألم في موضع الحقن، احمرار في موضع الحقن، انتفاخ في موضع الحقن، تعب، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم مفاصل، قشعريرة، ولفتت إلى وجود حالة واحدة عانت من صعوبة في التنفس.

وأرجعت المؤسسة قلة عدد من استخدموا الرابط إلى أن وزارة الصحة قامت بالاتصال الهاتفي بعينة ممن تلقوا اللقاح بلغت نحو  7500 شخص في بداية حملة التطعيم.

SputnikNews

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