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وأضاف شاكر أمام مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي، وتحويلها لمشروع قومي هام، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

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وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الدولة المصرية أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في 2014، من خلال تطوير الشبكات وصيانتها، متابعا "وصلنا لشبكة قدراتها 28 ألف ميغاوات وهذا عكس تحولا كبيرا".

وأوضح "انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%"، لافتا إلى المساعدة الكبيرة من وزيرة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة.

وتابع أنه تم اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة بدون استهلاك وقود أكثر.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، وأن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا.