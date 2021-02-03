الجينز الملون موضة 2021

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

يمثل السروال الجينز الملون أحدث صيحات الموضة النسائية في 2021؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Chanel و Isabel Marant و Balmain و Stella McCartney و Acne Studios.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجينز يتألق هذا العام بكل ألوان قوس قزح ليضفي على المظهر لمسة جاذبية وبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة حاليا في ظل جائحة كورونا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز يزهو هذا العام بالوردي والأحمر والأصفر والأخضر والسماوي والبرتقالي والبنفسجي.

ويمكن تنسيق السروال الجينز الملون مع قطع فوقية ذات ألوان هادئة للحصول على إطلالة أنيقة بعيدة عن التكلف والمبالغة.

وأشارت "Elle" إلى أن الألوان الزاهية تزين أيضا الجاكت الجينز والتنورة الجينز والفساتين.