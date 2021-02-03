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بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

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بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس 4 مارس المقبل فى تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الجهاز، أنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتى تقلل من حدوث أي تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان أرقام (224 – 226 – 403 - 404) بدءا من يوم الأحد 7/2/2021، وحتى يوم الخميس 11/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 ) بدءا من يوم الأحد 14/2/2021، وحتى يوم الخميس 18/2/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) بدءا من يوم الأحد 21/2/2021 وحتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بدءا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021.​

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