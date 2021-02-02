12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سجلت 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن .

وتوزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (763) في محافظة العاصمة عمّان.

- (182) في محافظة البلقاء.

- (89) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

- (29) في محافظة الزرقاء.

- (25) في محافظة الطفيلة.

- (18) في محافظة المفرق.

- (17) في محافظة الكرك.

- (14) في محافظة العقبة.

- (14) في محافظة جرش.

- (13) في محافظة عجلون.

- (12) في محافظة مأدبا.

- (5) في محافظة معان.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (326,855) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7958) حالة.

وسُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4316) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (31) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (405) حالات.

كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (345) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (13%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (48) بنسبة إشغال (5%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1030) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (314,581) حالة.

وتمّ إجراء (21,270) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,866,183) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.55%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم