إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة طائشة في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بالمارة على أحد الأرصفة، بقرية الشيخ عتمان التابعة لقوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 4 أشخاص، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعدد من الأشخاص.

بالفحص تبين إصابة كل من فارس عبدالوهاب أحمد 20 عامًا، حسام حسني محمد 20 عامًا، ثابت محمد سعد 21 عامًا، محمد محمود مرعي 19 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قوص لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.