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"ثلاث نقاط" في نتائج بحث "جوجل" تغنيك عن أي تعب

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"ثلاث نقاط" في نتائج بحث "جوجل" تغنيك عن أي تعب "ثلاث نقاط" في نتائج بحث "جوجل" تغنيك عن أي تعب
تحديث على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية والمحمولة

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً لمحرّك بحثها سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية والمحمولة يغني المستخدم عن أي تعب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" أحدثت تعديلاً في نتائج بحثها، بحيث تقدم مزيداً من المعلومات عن الموقع الذي يرغب الشخص في زيارته لأول مرة قبل انطلاقه في الطريق.

وحدّدت "جوجل سيرش" "ثلاث نقاط" في محرّك البحث الخاص بها، بحيث تجمع لك من كل مواقع الويب، كل ما هو متوافر عن هذا الموقع من دون مجهود إضافي في البحث.

ولكن تلك الخاصية حتى الآن متاحة لمستخدمي "جوجل" في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوقع أن تدعمها لكل المستخدمين حول العالم في وقت لاحق.

وتستهدف تلك الخدمة تقديم معلومات محدثة وحقيقية حول المكان، الذي يرغب الشخص في زيارته.

ولكن يتطلب هذا الأمر أن يكون اتصالك بالموقع مؤمناً عبر امتداد HTTPS، حتى يتمكن من توفير معلومات موثوقة وآمنة عبر خدمة بحث "جوجل".جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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