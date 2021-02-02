دبي تعتمد تدابير وقائية جديدة في مواجهة فيروس "كورونا"

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لجنة الأزمات: يبدأ تطبيقها من اليوم حتى نهاية فبراير الجاري

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مجموعة جديدة من التدابير الوقائية، يبدأ تطبيقها من اليوم حتى نهاية فبراير الجاري، وذلك بهدف حماية المجتمع من تفشي وباء «كوفيد-19».

وأكّدت اللجنة أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر محلياً وإقليمياً وعالمياً للموقف، وما تبيّن من زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصّة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، مشدّدة على أن صحة المجتمع وسلامة جميع أفراده أولوية مطلقة.

وشملت القرارات الجديدة خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة 50%، وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوّق لتصل إلى 70%، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها 70%، وتحديد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصّة في الفنادق بـ70%، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكّدت اللجنة تكثيف الرقابة وحملات التفتيش لضمان التطبيق الدقيق للتدابير، مشددة على أنه لن يكون هناك أيّ تهاون في التعامل مع المخالفات على كل مَن يثبت تعمُّده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة.الإمارات فيروس كورونا الجديد