الجاكت المبطن بالزغب يطل بقصة "أوفرسايز"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الجاكت المبطن بالزغب يطل هذا الشتاء بقصة واسعة وأكبر من المقاس "أوفرسايز" ليمنح المرأة إطلالة دافئة ولافتة للأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت المبطن بالزغب يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال ذي قصة ضيقة مثل جينز سكيني أو جينز ذي قصة مستقيمة أو سروال جلدي ذي قصة مستقيمة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار، على أن يتم ارتداء بوت يصل طوله إلى الكاحل لتأكيد الطابع الأنيق للإطلالة.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الجاكت الأوفرسايز مع سروال ذي قصة واسعة، على أن يتم ارتداء حذاء رياضي لتأكيد الطابع الكاجوال للإطلالة.