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​اليوم.. للطيران تسير 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

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​اليوم.. مصر للطيران تسير 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب ​اليوم.. للطيران تسير 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران تسيير رحلتها اليوم الثلاثاء، إلى 45 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، أديس ابابا، إربيل)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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