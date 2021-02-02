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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" اليوم.. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تستمع الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

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