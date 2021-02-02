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اليوم.. دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من بسبب "لافتة القرن"

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اليوم.. دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك بسبب "لافتة القرن" اليوم.. دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من بسبب "لافتة القرن"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن.

وطالب النادي الأهلي في دعواه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي طالته جراء التعدي على حقه كنادي القرن.

وكان مجلس الزمالك السابق، قام بتعليق لافتة نادي القرن أعلى سور النادي، وتلقى إنذارًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب اللافتة التي تم وضعها على مقر النادي الأبيض في ميت عقبة.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيًا.

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